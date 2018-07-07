Помощница Ярослава Гришина, сбившего насмерть человека, будет представлять в суде интересы мэра из Запорожской области

Помощница Ярослава Гришина, очередной скандал с которым произошел из-за смерти на дороге, Марина Россоха будет представлять мэрию Энергодара на всех предприятиях Украины. Доверенность на ее имя написал городской голова Энергодара Павел Музыка.

Так, Марина Россоха теперь имеет ряд полномочий, в частности у нее есть право подавать заявления, получать документы, ставить подписи вместо депутатов горсовета, передает "Заноза".

Также помощница скандального Гришина будет защищать в суде самого мэра Энергодара от "Оппозизионного блока" Павла Музыку. Известно, что в суд на него подал бывший депутат от фракции "Укроп" Артем Дубков.

Так, Дубков требует вернуть ему мандат, от которого ранее отказался, а затем передумал. Однако большинство народных избранников его иск не поддержали.

Отметим, Марина Россоха будет защищать мэра Энергодара из-за того, что он помог лишить полномочий депутата Дубкова по просьбе Ярослава Гришина. Последний же пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, в Запорожье продолжается расследование дела о смерти на дороге с участием Ярослава Гришина, который в ночь на 25 июня по пути с курорта на автомобиле сбил насмерть человека.

Фото: Заноза