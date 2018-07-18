Получая в месяц меньше 200 долларов официальной зарплаты на собственной юрфирме, Ярослав Гришин имеет миллионы (ДОКУМЕНТ)

В качестве директора фирмы Гришин получает около 5 тысяч зарплаты

Скандально известный Ярослав Гришин, под колесами внедорожника Infiniti которого погиб отец двоих детей, получает маленькую зарплату, как для директора юридической фирмы.

Как говорится в его декларации о доходах за 2017 год, он получил 63,230 тыс. грн зарплаты по своему основному месту работы в юрфирме, где он также является владельцем.

В пересчете на 12 месяцев это около 5 тысяч ежемесячно.

При этом в той же декларации указано, что как предприниматель он за год заработал больше миллиона.

Напомним, что смерть на дороге с участием Гришина случилась 24 июня, когда он возвращался из курортного Бердянска и на подъезде к Запорожью сбил пешехода.

Пострадавший мужчина, отец двоих детей, от полученных травм скончался в больнице в тот же день, а родственники погибшего настаивают на прохождении Гришиным теста на наркотики.

После ДТП произошел очередной скандал с Гришиным, когда он начал угрожать судом выясняющей детали дела журналистке.