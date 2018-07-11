Полиция публично вызывает Анисимова к следователю

На сайте Нацполиции Запорожской области появилась повестка Евгению Анисимову.

Напомним, Анисимов во времена правления Виктора Януковича являлся "смотрящим" по Запорожскому региону. Сейчас он находится в розыске Интерпола. В Украине ему предъявлены обвинения по созданию организованной преступной группировки, хищению бюджетных средств, незаконному обращению с оружием, вымогательству.

Согласно инкриминируемым статьям экс-смотрящий является подозреваемым и должен явиться на 10:00 16 июля 2018 года в следственное управление ГУНП.