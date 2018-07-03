Полицейские установили личности парней, надругавшихся над памятником в центре города

Хулиганы надели на памятник учительнице мусорное ведро

Работники полиции выяснили все детали инцидента, при котором двое подростков надели ведро на голову памятника учительнице на бульваре Шевченко, и выложили соответствующее видео в Интернет. Личности вандалов уже установлены. Ими оказались парни 17-и и 18-и лет.

Инцидент произошел около 3:30, 28 июня. Парни вырвали урну на бульваре Шевченко, опустили ее в фонтан, после чего надели на голову памятнику. При этом подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.