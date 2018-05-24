Погода в Украине: в каких областях объявили штормовое предупреждение

В нескольких регионах Украины до конца суток 23 мая и на протяжении 24 мая будет наблюдаться ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

По информации пресс-службы Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. Согласно прогнозу синоптиков, в эти дни температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +27.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Во время грозы нельзя находиться возле линий электропередач, а также прятаться под деревьями. Категорически запрещено пользоваться металлическими предметами и включать мобильные телефоны.

Фото: Украинский гидрометерологический центр