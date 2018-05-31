Под Запорожьем ветеран АТО подорвал себя гранатой после ссоры с женой

В результате взрыва мужчина остался без ноги.

На днях 44-летний житель поселка Камыш-Заря Запорожской области решил покончить с собой, подорвавшись на гранате, передает " Depo .Запоріжжя" со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся информации, накануне у мужчины возник конфликт с его супругой. По словам соседей, ссоры в семье пострадавшего – не редкость. В последний раз скандал окончился приездом полиции.

Помимо этого также известно, что пострадавший ранее участвовал в антитеррористической операции на Донбассе.

В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области информацию о взрыве подтвердили. Инцидент произошел неподалеку от поселка Бильмак в недостроенном здании. Мужчина взял электродетонаторы и 2 гранаты Ф-1, которые привез из зоны АТО. Одну гранату он взорвал, а после взрыва сдетонировали два детонатора. Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "травматическая ампутация голени".

Во время проведения обыска в доме пострадавшего правоохранители изъяли дымовую гранату и два сигнальных патрона.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".