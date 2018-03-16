Под Запорожьем судят чиновника-взяточника

Главу сельсовета обвиняют в обогащении на 56 тысяч
В Запорожском районе сельского голову обвиняют в получении взятки в сумме 56 тысяч грн от директора одного из частных предприятий.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, материалы обвинения переданы в суд.
"Запорожской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование по уголовному производстве по ч.3 ст.368 УК Украины относительно председателя Григоривского сельского совета", - утверждают правоохранители.
Они заявляют, что чиновник получил деньги за подписание актов выполненных работ.
Сейчас обвинительный акт направлен в Запорожский районный суд Запорожской области для рассмотрения.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.