Под Запорожьем судят чиновника-взяточника

Главу сельсовета обвиняют в обогащении на 56 тысяч

В Запорожском районе сельского голову обвиняют в получении взятки в сумме 56 тысяч грн от директора одного из частных предприятий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, материалы обвинения переданы в суд.

"Запорожской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование по уголовному производстве по ч.3 ст.368 УК Украины относительно председателя Григоривского сельского совета", - утверждают правоохранители.

Они заявляют, что чиновник получил деньги за подписание актов выполненных работ.

Сейчас обвинительный акт направлен в Запорожский районный суд Запорожской области для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.