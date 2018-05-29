Под Запорожьем пытались провезти наркотики через блокпост (ФОТО)

В Энергодаре на блокпосту полицейские обнаружили у пассажира автомобиля метадон. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Так, сегодня, 29 мая, около 04:30 патрульные остановили автомобиль "Деу". При поверхностном осмотре у одного из пассажиров – жителя Днепропетровской области, в личных вещах обнаружили свертки с наркотическим веществом "метадон". На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

С какой целью мужчина перевозил наркотики, выяснит следствие. По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Изъятые вещества отправили на экспертизу. Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области