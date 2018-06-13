Под Запорожьем погибла пенсионерка во время уборки приусадебного участка

Женщина развела костер из сухой травы прямо возле дома.

Сегодня утром, 13 июня, в Пологах Запорожской области произошла трагедия. Пожилая женщина решила провести на приусадебном участке уборку. Она сгребла сухую траву и хвойную подложку в одну кучу рядом с домом и подожгла. Вскоре пламя костра перекинулось на одежду хозяйки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Известно, что женщина была травмирована и передвигалась на костылях. Она не смогла самостоятельно покинуть опасную зону. Прохожий пытался помочь потушить одежду на пенсионерке, однако было поздно – 77-летняя женщина погибла на месте.

Помощь пожарных не понадобилась. Ликвидировали возгорание местные жители. По данному факту ведется расследование.

Спасатели призывают горожан не использовать открытый огонь возле жилых домов, не бросать окурки в траву и на обочину дорог. Кроме того, запрещается самостоятельно сжигать сухие растения.

Фото: Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области