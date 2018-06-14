Под Запорожьем пенсионер на "Жигулях" перевозил мешки мака

В поселке Михайловка Запорожской области правоохранители во время осмотра автомобиля обнаружили несколько мешков с наркотическим сырьем. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Так, 12 июня, копы провели осмотр машины местного жителя. В салоне автомобиля "ВАЗ-2107" они обнаружили два больших мешка, набитых семенами мака и остатками растений снотворного мака весом около 50кг.

Установлено, что 60-летний владелец "Жигулей" ранее не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, он хранил сырье для дальнейшего изготовления наркотических веществ.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. По факту незаконного производства, изготовления, хранения и перевозки наркотических средств открыто уголовное производство.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области