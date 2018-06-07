Под Запорожьем неизвестные ночью вырубили лесополосу

В Новониколаевском районе правоохранители обнаружили восемь человек, которые занимались незаконной вырубкой леса в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, мужчины срубили 61 дерево. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 5 июня, около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на окраине села Сергеевка неизвестные спиливают деревья. По прибытии на место преступления правоохранители изъяли 3 бортовых грузовика ГАЗ, в которые были загружены спиленные стволы 61 дерева и 3 бензопилы.

"Черными лесорубами" оказались жители Запорожья. Их задержали и доставили в Новониколаевское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Открыло уголовное производство по статье "незаконная вырубка леса". Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы. Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области