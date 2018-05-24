По запорожским супермаркетам ходит ревизор

Под прицелом проверяющих - отделы кулинарии.

Специалисты Госпродпотребслужбы провели рейд по запорожским супермаркетам. В частности проверки проходили в кулинарных и кондитерских цехах собственного производства. Об этом сообщил директор Запорожской государственной лаборатории ветеринарной медицины Николай Деревянко, передает "Индустриалка".

По его словам, все исследования проходят анонимно.

"Пробы материала кодируются и производитель не указывается, что исключает возможность фальсификации результатов. Другими словами – наши специалисты не знают, продукцию какого именно супермаркета они проверяют и это исключает человеческий фактор. Результат получается объективный на 100%. На основании наших исследований мы не можем закрыть супермаркет или отдел – только предоставить свои выводы для дальнейших действий Госпродпотребслужбы", - отметил Николай Деревянко.

Также стало известно, что параллельно сотрудники лаборатории проводят исследования продуктов питания, смывов в пищевых блоках оздоровительных учреждений и санаториев области. По результатам проверки санитарные врачи зафиксировали несколько отклонений от норм. Связаны они с тем, что производитель не соблюдает санитарные нормы при производстве и хранении продукции.