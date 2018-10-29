Очередной рекорд: запорожский дизайнер сшила платье с самым длинным в Украине шлейфом

27 октября в Запорожском областном краеведческом музее зарегистрировали рекорд Украины - самый длинный в стране шлейф платья, который одновременно является красной дорожкой для торжеств.

Об этом сообщает 061.

Для фиксации рекорда, платье надели на модель, шлейф платья уложили от входа с улицы по лестнице до второго этажа.

Уникальное платье создано запорожским дизайнером Ангелиной Данченко-Маевской.

По словам руководителя Национального реестра Украины Ланы Ветровой, в этот раз Запорожье установило рекорд в категории "искусство". Длина шлейфа - 61 метр 30 см.

"Запорожье очень разножанровое. Этот рекорд очень неожиданный. До этого рекордным было платье, шлейф которого был из живых орхидей. Его длина была 12 метров, на его изготовление ушло 18000 орхидей. Рекорд зафиксировали в Киеве, в 2013 или 2014 году", - говорит Ветрова.