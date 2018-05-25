Назад в 90-е: запорожскому чиновнику подожгли забор

В ночь со вторника на среду неизвестные подожгли забор одного из домов в селе Водяное Запорожской области. Как выяснилось, имущество принадлежит местному чиновнику Михаилу Пригоде. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Всю жизнь, проживая в Водяном, постоянно способствуя развитию родного села, я и представить не мог, что вот так меня отблагодарят. Сегодня моя семья была в ужасе от страшного случая. Около 4:00 утра кто-то поджег нам ворота. Слава Богу, огонь дальше не распространился.

Не успел я и недели проработать на новой должности ... как такое случилось. Такое ощущение, что вернулись 90-е. Я уверен, что кому-то просто не нравится то, что я не иду ни у кого на поводу, а отстаиваю свое мнение...", - написал Михаил Пригода.

Потерпевший связывает происшествие со своей профессиональной деятельностью. Всего неделю назад он приступил к обязанностям на должности директора КП "Городской рынок" объединенной громады Каменско-Днепровского района.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Чиновник уверен, что они быстро выйдут на след преступников, так как камеры наблюдения четко зафиксировали авто поджигателей.

Фото: Фейсбук