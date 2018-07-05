"НАШ КРАЙ": Сокращение получателей субсидий - попытка власти сэкономить на категориях украинцев, которым не выжить без помощи государства

Председатель Запорожской областной организации политической партии "НАШ КРАЙ" Сергей Кальцев инициировал обращение Запорожского областного совета в Кабинет Министров Украины с предложением отменить Постановление № 329, согласно которому определенные слои населения потеряли субсидию.

Политик уверен, каждый пункт новых правил направлен против украинцев, а нововведения приняты только в пользу госбюджета, энергомонополистов и олигархов. Заверения правительства, что изменения нужны "для подчистки адресности субсидий" и предотвращения злоупотреблений, является введением в заблуждение.

Напомним, 27 апреля 2018 года, было принято Постановление № 329, которое вносит ряд изменений в правила назначения субсидии. Теперь ею не смогут воспользоваться семьи, проживающие в квартирах площадью более 120 м 2, или домах площадью более 200 м 2, и владельцы транспортных средств (кроме мопедов), выпущенных после 2013 года. Главное новшество - украинцы, которые сегодня не работают, или не состоят на учете в центре занятости, также лишены субсидий. На них всех навесили ярлык, что они имеют теневые доходы и скрывают их. В итоге, сотни тысяч семей малоимущих украинцев потеряли помощь от государства.

Долги населения за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году составили 32,3 миллиарда гривен, а на сегодняшний день задолженность населения Украины по оплате ЖКУ возросла до рекордных 42,7 миллиардовгривен. И это только начало, ведь тарифы не совпадают с реальными доходами граждан, поэтому в связи с сокращением получателей субсидий, следует ожидать стремительного роста долга, утверждает председатель Запорожской областной организации партии "НАШ КРАЙ" Сергей Кальцев