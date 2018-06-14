Нардеп от "Воли народа", который направлялся в Запорожье с рабочим визитом, попал в ДТП

В ДТП попал народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Шахов.

В ночь на 14 июня в селе Пышное Полтавской области внедорожник Toyota Land Cruiser, на пассажирском сиденье которого находился депутат, столкнулся с автомобилем Ford, который стоял на дороге. Об этом сообщили в полиции, передает УНН.

В результате аварии водитель автомобиля Ford получил тяжелую травму головы. Мужчину доставили в реанимацию. Сам Шахов и другие участники ДТП не пострадали.

В настоящее время решается вопрос о начале досудебного расследования по ч.2 ст. 286 УК Украины.

Отметим, Сергей Шахов направлялся в Запорожье с рабочим визитом, где должен был посетить городские больницы, а также поздравить медработников с профессиональным праздником.

Фото: Фейсбук