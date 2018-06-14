На запорожском предприятии устроили поджог во время обыска

В Васильевке директор предприятия при сопротивлении полиции устроил поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что 7 июня в полицию обратился директор одного из предприятий Полтавской области, который сообщил о краже товара.

Правоохранители установили, что накануне неизвестный дал указание трем водителям фур выгрузить 87580кг подсолнуха на элеваторе в Васильевке, хотя конечным пунктом выгрузки было предприятие Полтавской области. По факту кражи было открыто уголовное производство.

Во время расследования копы установили, на каком предприятии выгрузили товар. Во вторник, 12 июня, правоохранители прибыли на элеватор для проведения обыска, однако директор предприятия оказывал сопротивление. По его указанию сотрудники предприятия свалили дерево на проезжую часть, затем подожгли шины и автомобиль, чтобы не пропустить грузовик для вывоза семян со склада.

В результате пожара повреждены два автомобиля. Пострадавших нет. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Директора предприятия задержали. Решается вопрос о привлечении к ответственности рабочих, которые устроили поджог. Открыто уголовное производство.