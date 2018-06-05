На запорожском курорте женщина грозилась поджечь зоозащитников

В Бердянске активистам удалось спасти собак, которых хозяйка морила голодом.

По словам местной активистки Светланы Косенко, к зоозащитникам обратились соседи горе-хозяйки, которые сообщили, что она держит своих собак в плохих условиях и морит их голодом. Когда сотрудники службы защиты животных попросили женщину показать им собак, они получили решительный отказ. Затем хозяйка квартиры устроила скандал, приоткрыла дверь, плеснула в активистов бензин из бутылки и взяла спички. Бензин она разлила и в квартире, угрожая всех поджечь.

На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники ГСЧС и скорая помощь. К счастью, поджога не было, никто не пострадал. Истощенных собак у хозяйки забрали, сейчас они на передержке.

Фото и видео: Фейсбук