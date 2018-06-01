На запорожском курорте стреляли в отдыхающих

В Бердянске полицейские задержали мужчину, который угрожал оружием группе молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

В среду, 30 мая, около 9 вечера в полицию поступило сообщение о том, что в районе городского дома культуры неизвестный устроил стрельбу. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили 37-летнего местного жителя, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал пистолетом компании отдыхающих.

Позже выяснилось, что между нарушителем и отдыхающими возник конфликт. После того, как мужчина достал пистолет, компания разбежалась. Злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону. Затем он последовал вслед за ними и сделал еще несколько выстрелов. К счастью, пострадавших нет.

Правоохранители задержали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли патроны и пистолет "Флобер". Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области