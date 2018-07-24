На запорожском курорте стая дельфинов подплыли к людям

В сети Интернет появилось удивительное видео. В Кирилловке стая дельфинов резвилась в непосредственной близости к отдыхающим.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9DVCRj-hNCQ

На сервисе YouTube загрузили видео, снятое на запорожском курорте. Автор ролика запечатлел стаю дельфинов прямо на Фетодовой косе, что в Запорожской области. Примерно 5 особей подплыли близко к отдыхающим.

Отметим, что ранее появление дельфинов в Азовском море довольно частым явлением, однако, с годами это стало довольно редким явлением.

По мнению сотрудников территориального отдела “Азоврыбоохраны”, появление дельфинов в водах Азовского моря связано с тем, что в последнее время в Азовском море существенно поднялся уровень солености воды. А вместе с тем, меняется растительный, и животный мир, что улучшает кормовую базу для этих млекопитающих.