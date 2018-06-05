На запорожском курорте отдыхающих будут охранять дополнительные наряды полиции

С 1 июня в курортном Бердянске правоохранители перешли на усиленный режим службы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник Бердянского отделения полиции Олег Фомичев.

По его словам, летом в Бердянске огромное количество отдыхающих. "Для обеспечения комфортного отдыха гостей города, с 1 июня личный состав Бердянского отдела полиции перешел на усиленный вариант несения службы", - отметил полицейский.

Для охраны общественного порядка на курорте рассматривается также возможность усилить правоохранителей за счет патрульных и бойцов подразделений Национальной гвардии, в частности военнослужащих в/ч 3033, бойцов батальона "Скиф" и дополнительных сил, которые выделены руководством полиции области.

В районах Бердянска с массовым скоплением людей будут работать 4 следственно-оперативные группы и 6 экипажей сектора реагирования на специальных машинах. В местах, где ожидается наплыв автотранспорта, будут нести службу трое полицейских на мотоциклах. А также охранять покой отдыхающих будет сектор водной полиции на скоростном катере.

Фото: Фейсбук