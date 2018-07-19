На запорожском курорте отдыхающие задержали грабителя

Как сообщает пресс-служба ГУНП области, 17 июля, около 3:00 в Кирилловское отделения полиции поступило сообщение о краже на одной из местных баз отдыха. Когда полицейские прибыли на место преступления, грабитель уже был пойман постояльцами базы.

Как выяснилось, в эту ночь ранее судимый 39-летний житель Мелитополя успел обчистить 3 базы отдыха. В Ходе досмотра у него изъяли все украденные вещи.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до шести лет тюремного заключения.