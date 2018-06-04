На запорожском курорте над головами отдыхающих пронесся военный штурмовик

Пользователи сети сняли полет на видео.

На днях в Кирилловке Запорожской области прямо над пляжем экстремально низко пролетел штурмовик Су-25. Видео полета опубликовал на своей странице в соцсети волонтер Роман Синицин.

Как сообщили в пресс-службе ВВС Украины, это был тренировочный полет. Военные отрабатывали упражнения противовоздушной обороны государственных объектов в случае нападения противника, передает "УНН".

"С 29 по 31 мая проходили командо-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задачи как авиации, так и других войск", - отметил представитель пресс-службы ведомства Дмитрий Струтинский.

Воздушные учения проходили достаточно близко к прибережной зоне, что напугало отдыхающих. Однако, по словам военных, истребитель прошел на низких высотах на определенных оборотах двигателя, что соответствует всем техническим характеристикам, нормам и правилам полета.

"Одной из задач была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет СУ-25 ВВС ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, он не представлял", - добавил Струтинский.

Фото: УНН