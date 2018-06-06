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На запорожском курорте грузовик раздавил легковушку: пострадали дети

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В курортном Бердянске грузовик протаранил легковой автомобиль, в котором находились дети. Об этом сообщает "ПРО Бердянск".

ДТП произошло вчера вечером, 5 июня, на пересечении улиц Шевченко и Привокзальная. Столкнулись грузовой автомобиль с санбочкой и ВАЗ 2109. В салоне легковушки находились двое детей.

По предварительным данным, водитель "девятки" выезжал со второстепенной дороги и не предоставил приоритет в движении грузовику. Удар пришелся в правую сторону легкового авто.

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира "девятки", из которых двое -дети 4-х и 7-ми лет. Основной удар приняла на себя 16-летняя девушка, которая сидела впереди на пассажирском кресле.Ее зажало в раскуроченном авто. Спасатели деблокировали ее с помощью аварийного оборудования и передали в руки медикам.

В настоящее время пострадавшие находятся в Бердянской городской больнице. Полицейские устанавливают все подробности ДТП.

Фото: ПРО Бердянск

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