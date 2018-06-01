На запорожской трассе образовался транспортный коллапс

Акцию протеста устроили несколько десятков запорожцев, которые остались без электричества.

Вчера, 31 мая, жители поселка Чкалова Шевченковского района Запорожья перекрыли трассу "Харьков-Симферополь" с требованием наладить электроснабжение на их улицах.

Как выяснилось, еще с утра того же дня около 2 тысяч частных домов из-за аварии на подстанции остались без электричества. Однако за целый день аварийные службы к ним так и не приехали. По словам жильцов, проблемы с электроснабжением случались и раньше, но местные власти их никак не решали, пишет Заноза.

Возмущенные люди сначала перекрыли участок дороги между ул. Мирной и Юности, скандируя требование "Света"! На место приехал глава Шевченковской райадминистрации Федор Маер, который пообещал начать восстановительные работы в 4 утра, аргументировав это тем, что по правилам техники безопасности ночью нельзя работать с электричеством, к тому же у работников облэнерго рабочий день закончился еще в 17:00.

Тогда горожане ближе к ночи отправились на трассу "Харьков-Симферополь" и заблокировали там движение. Некоторые ложились на дорогу, чтобы не пропускать фуры. Между водителями и протестующими возникали словесные перепалки.

Учитывая, что трассу перекрыли, активисты все же пропускали машины с детьми и кареты скорой помощи. Многие автомобили разворачивались и ехали в объезд. На месте дежурили несколько экипажей патрульной полиции. Подробнее в видеотрансляции, которую вел с места события местный житель Максим Зайченко: