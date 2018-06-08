На запорожской трассе начали ремонтировать дорогу к морю

Полноценного ремонта на этой трассе не проводили в течение нескольких десятков лет.

На днях на участке дороги Н-30 Васильевка-Бердянск начался текущий средний ремонт. Об этом сообщили в пресс-центре Службы автодорог в Запорожской области.

"Выполнение работ на объекте было начато 4 июня 2018 года. Работы выполняются от стелы Черниговского района в направлении Бердянска. Проводятся работы по фрезерованию непригодного для дальнейшей эксплуатации асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.

Сегодня дорожники уже демонтировали 3,2 тыс. кв.м. дороги протяженностью 0,8 км. Затем подрядная организация планирует выполнить работы по регенерации слоев основы дорожного покрытия и укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

В ведомстве отметили, что эта трасса является одной из основных транспортных магистралей в Запорожской области. По данной дороге осуществляются грузоперевозки в Бердянский морской порт, перевозки военной техники. Также трасса является частично эвакуационной в случае аварии на ЗАЭС и туристическим автомобильным маршрутом к Запорожским курортам.

В течение нескольких десятков лет из-за ограниченного финансирования на покрытии дороги проводились только ямочные ремонты. Из-за интенсивного движения большегрузного транспорта и военной техники дорожное покрытие стало деформированным. Поэтому работы идут быстрым темпом и есть все шансы, что в начале сезона значительная часть дороги к морю будет отремонтирована.

Также дорожники предупреждают водителей быть осторожными. В связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение автотранспорта.

Фото: Пресс-центр Службы автодорог в Запорожской области