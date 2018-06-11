На запорожский курорт пустили дополнительные поезда

Перед началом курортного сезона "Укрзализныця" дополнительно назначила 23 летних поезда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"В начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летних поезда по востребованным направлениям. И напоминаю – в ПАО "Укрзализныця" появилась новая опция. При покупке билетов онлайн – мы информируем о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне. Комфортных путешествий!" - отметил он.

Так, несколько дополнительных поездов пустят в запорожском направлении, чтобы курортники могли добираться на море из крупных городов. В частности, в Бердянск будут ездить такие поезда:

№228 Киев – Бердянск, с 1 июня по 31 июля и с 1 по 9 сентября – по непарным числам, а со 2 по 30 августа – по парным.

№472/552 Днепр – Кривой Рог – Бердянск, с 10 июня по 16 сентября по парным числам.

№261/262 Харьков – Бердянск с 10 июня по 14 сентября по парным датам.

Фото: Фейсбук