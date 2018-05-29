На запорожский курорт надвигается новый мощный шторм

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, после мощного шторма Кирилловка буквально начала уходить под воду. Борьба со стихией продолжается.

Напомним, в субботу, 26 мая, на запорожском курорте штормило, скорость ветра достигала 40 метров за секунду. Отдыхающих, которые находились на острове Бирючем после наводнения, отрезало от суши. Людей пришлось эвакуировать. Федотову косу полностью перемыло водой. Большинство баз отдыха, которые находятся на границе Запорожской и Херсонской областей, залило по колено.

Сегодня ветер начал утихать, а море успокаиваться. Однако по прогнозам синоптиков, вечером ожидается ухудшение погоды, шторм может вернуться.