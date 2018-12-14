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На запорожских блокпостах ужесточили проверки автомобилей

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В Запорожской области правоохранители усилили меры по контролю за перемещением автомобилей. Об этом сообщил старший оперуполномоченный уголовного розыска ГУ Нацполиции в Запорожской области Максим Кагитин, передает "Индустриалка".

По его словам, основными заданиями правоохранителей на блокпостах является недопущение ввоза на территорию региона огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов и прочего из зоны ООС. Так, например, 10 декабря на одном из блокпостов в Бердянском районе копы изъяли гранатомет "Муха".

Напомним, в Запорожской области также работают мобильные блокпосты. Полицейские проверяют всех автомобилистов и пассажиров, а также выборочно осматривают и сами машины.

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