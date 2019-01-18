На счета "Запорожьеоблэнерго" наложили арест

Исполнительная служба наложила арест на счета "Запорожьеоблэнерго". На такие меры пошли из-за того, что запорожская компания должна ГП "Энергорынок" 159 миллионов гривен. Облэнерго сейчас с этим долгом рассчитаться не может.

В Запорожье отмечают, что долг образовался из-за того, что "Запорожьюоблэнерго" не заплатил "Запорожский титано-магниевый комбинат". Только за прошлый год у завода долг перед компанией — 188 миллионов гривен, а общий — почти 800 млн.

Как сообщает 061, сейчас "Энергорынок" пытается стянуть долг Запорожского облэнерго в принудительном порядке.

Кроме этого в "Запорожьеоблэнерго" отмечают, что из-за отсутствия денег у предприятия практически закончился запас необходимых для нормальной работы вещей — топлива, ремонтных материалов и подобного.

Из-за этого, и из-за колоссальных долгов, жители Запорожской области снова рискуют оставаться без света, если непогода повредит сети.

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