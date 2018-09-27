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На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

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Амбассадоры получили возможность участвовать в формировании новых для рынка Украины продуктов. Пользоваться образовательной инфраструктурой Цитруса и первыми тестировать новинки гаджетов.

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

В МегаЦитрусе прошел первый CitrusFunFest — открытый конкурс для всех студентов ВУЗов Одессы. В нем приняли участие более 600 желающих стать Амбассадором Цитруса в возрасте от 16 до 24 лет, из которых по результатам познавательных конкурсов были выбраны первые 20. Они получили призы и подарки от партнеров фестиваля, а также знаки отличия, подчеркивающие их уникальность членства в клубе Цитрус. Им первым будет предоставлена возможность тестирования всех новых гаджетов, которые только собираются к выходу на рынок Украины, участие в фокус-группах для запуска. Мнение каждого из этих 20 ребят, как участников фокус-группы, будет учтено мировыми производителями смартфонов, планшетов, гаджетов и аксессуаров.

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

Все зарегистрированные студенты первого CitrusFunFest участвовали в командных состязаниях и набирали специальные баллы в личном и командном зачете. Победителям пришлось продемонстрировать самые разнообразные навыки использования современных устройств и технологий: игры на PlayStation 4 в дисциплинах IFA и MortalCombat, съемку и монтаж роликов для YouTube, создание моделей с помощью 3D-ручек, состязания с использованием электротранспорта. Будущие Амбассадоры должны были показать себя лучшими в робототехнике, знаниях английского языка и фотосъемке для Instagram, где креативность оценивалась количеством лайков по хештегу #CitrusFunFest.

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

Партнерами первого CitrusFunFest выступили Одесская бизнес-школа WAVE, IT школа Hillel и школа английского языка Green Forest, Red Bull. Они организовали для участников мастер-классы, лекции и соревнования на звание лучших.

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

"Цель нашей программы Амбассадоров Цитруса — помочь молодежи реализовать свой творческий потенциал", — говорит Павел Проценко, заместитель директора по персоналу— "Сплотить между собой тех, кто хочет изменить мир благодаря современным технологиям и сформировать сообщество людей будущего, вдохновляющихся технологическими новинками, жаждущих поделиться своим опытом со всем миром. Все вместе мы хотим сделать так, чтобы любые технологические новинки стали привычными и доступными для украинцев, а наша жизнь — ярче и интереснее."

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

Стать Амбассадором Цитруса может каждый — до конца года мероприятия CitrusFunFest пройдут в Киеве и Харькове, где доступ для участия в конкурсном отборе будет открытым для всех, кто хочет не просто стать частью перемен, которые приносят в нашу жизнь высокие технологии, но и возглавить их, присоединившись к команде Амбассадоров Цитруса.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

Информационный видеоблог про технику и аксессуары "Гаджетариум"

На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров

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