На мелитопольском кладбище вандалы разворовали около десятка могил

Мужчины снимали с могил металлические ограждения.

В Мелитополе сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые весь апрель разворовывали могилы на городском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Всего за месяц "вандалы" сняли металлические ограждения с девяти могил. Известно, что один из подозреваемых ранее был судим. Также он причастен к кражам в селе Константиновка Мелитопольского района. Еще в марте он дважды проник на территорию частного дома и украл оттуда металлические предметы.

Сегодня обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". А ранее судимому злоумышленнику также грозит наказание по статье "Кража".

Ведется следствие.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области