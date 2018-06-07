На Азовском море снова будет штормить

Синоптики предупреждают об очередном мощном шторме на Азовском море.

В Запорожье и области из-за усиления порывов ветра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

"Ночью 7 июня местами на территории области ожидаются грозы, по Азовскому морю усиление северо-восточного ветра до 12-17 м/с и грозы", - сказано в сообщении.

На запорожских курортах ожидается кратковременный дождь с грозой, однако видимость останется хорошей. Высота волн достигнет 0,7-1,2 метра. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, ночью опустится до +15 градусов.

Также в регионе с 7 по 9 июня сохранится максимальный 5-й класс пожароопасности. Спасатели предупреждают горожан соблюдать правила поведения с огнем.