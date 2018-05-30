Михаил Прасол не указал в декларации финансовые обязательства перед банком

Запорожский депутат забыл, что нужно задекларировать свой огромный кредитный долг в валюте.

Так, депутат горсовета Михаил Прасол, подавая декларацию за 2016 год, не задекларировал кредитное обязательство перед банком в 3,5 миллиона долларов США.

Про данный факт нарушения закона стало известно Национальному агентству по противодействию коррупцию, которое сообщило следующее:

"В Нацполицию направлен обоснованный вывод по результатам проведения полной проверки декларации депутата Запорожского городского совета Прасола Михаила Викторовича. Михаил Прасол не указал в декларации за 2016 год финансовые обязательства перед банком в сумме 3462 173,51 долларов США", – из сообщения НАПК.

В свою очередь Михаил Прасол заявил, что НАПК сделали ошибку и речь идет не о долларах, а о гривнах.