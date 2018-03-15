Ликвидация крупных банд в Запорожской области: стали известны подробности

Преступники грабили квартиры богатых горожан

Стали известны подробности преступлений двух крупных банд, которые специализировались на квартирных кражах в Запорожье и крупных городах области.

Как сообщает отдел коммуникаций местной полиции, задержания провели сотрудники уголовного розыска 14 марта.

Так, в Энергодаре троих ранее неоднократно судимых жителей Запорожья.

"Мужчины проникли в квартиру по улице Строителей и совершили кражу денег, ювелирных изделий и другого имущества", - утверждают копы.

Их подозревают в совершении еще 8 квартирных краж в разных районах Запорожья и области.

В тот же день в Мелитополе задержали еще одну группу в составе трех человек.

"Ранее неоднократно судимые жители Мелитополя путем взлома замка проникли в квартиру по улице 50 лет Победы и завладели деньгами, ювелирными изделиями и другим имуществом", - сообщили в полиции.

Их подозревают в совершении 12 краж из квартир в разных районах Запорожской области.

Открыты уголовные производства по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.