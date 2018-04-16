Легендарный дуб оживет в мемориальном комплексе

16 апреля в Национальном заповеднике "Хортица", в балке Шанцевой состоялась презентация проекта мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб" и закладка дубовой аллеи возле 100-летнего дуба. В мероприятии приняли участие председатель облгосадминистрации Константин Брыль, бывший мэр и руководитель области Евгений Карташов, директор Департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации, заслуженный работник культуры Украины, Владислав Мороко, депутаты областного и городского советов, в частности ветеран АТО Вячеслав Зайцев.

Организаторами мероприятия выступили Национальный заповедник "Хортица", Союз краеведов Украины, меценаты Андрей Авдеенко и Максим Дрозденко. К мероприятию также присоединились почетные гости народный депутат Украины Сергей Мельничук, депутат областного совета Юрий Ружин и художник-монументалист Анатолий Гайдамака.

Во время закладки дубовой аллеи возле 100-летнего дуба Константин Брыль отметил, что запорожцы гордятся сакральными местами Хортицы. Ведь у нации, которая не помнит прошлого, нет будущего.

— Каждый человек должен оставить память о себе. И высаженные деревья являются хорошим символом. Начиная со своей семьи и во всей стране мы должны идти к тому, чтобы помнить важные для нашего народа символы. Сегодня мы оставим воспоминание нашим потомкам. Считаю, что мы должны не сторониться своей истории, а только ее приумножать. И тогда нашу страну никто не завоюет, и мы будем свободными, так же, как и наши предки, — отметил председатель облгосадминистрации Константин Брыль.

Участники мероприятия ознакомились с проектом мемориального комплекса. По данным историков, дубы на Хортице были священными деревьями. В частности, первое письменное упоминание об острове, связанное с этим деревом, в работе крестного отца княгини Ольги византийского императора Константина Багрянородного. Исследователь казачества Дмитрий Явороницкий также упоминает о священном дубе, но уже казацких времен. О святом казацком дубе вспоминал и наш земляк Яков Новицкий. Дерево было очень обширное, а его столб был колоссальной толщины. Говорят, что под дубом мог разместиться табун лошадей. Это место было священным для запорожских казаков, здесь они встречались и приносили в жертву петуха после успешного преодоления днепровских порогов. Сейчас у балки Шанцевой напротив памятника Святославу Храброму растет величественный столетний дуб — потомок дубов, растущих на острове во времена Киевской Руси. Он является прямым напоминанием о незаурядной роли Хортицы в истории нашего народа и может стать интересным и популярным мемориально-туристическим объектом.

Поэтому запорожцами было принято решение именно на этом месте создать мемориальный комплекс "Священный Хортицкий дуб" — для сохранения памяти и распространения информации о сакральной роли Хортицы для украинцев во времена средневековья, в казацкие времена и в современном Украинском государстве. А также чтобы акцентировать внимание общества на острове Хортица как одном из центров формирования славянского этнокультурного комплекса. После презентации проекта комплекса гости занялись высадкой 12 дубовых саженцев.

Автором проекта мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб" стал народный художник Украины Анатолий Гайдамака, который, в частности, создал проект комплекса "Запорожский дуб" и многие другие музеи на территории страны. По идее автора проекта, туристов будет встречать гранитный памятник, установленный на месте, где рос легендарный дуб. Затем посетители пройдут к дубовой аллее, закладку которой начали сегодня, к столетнему дубу и ниже к Днепру — к будущей смотровой площадке.

Во время торжеств медалью "За развитие Запорожского края" за многолетний добросовестный плодотворный труд, преданность избранному делу, активную общественную деятельность в сфере патриотического воспитания и весомый личный вклад в защиту общественного порядка, территориальной целостности и суверенитета Запорожского края награжден Ружин Юрий, командир Патриотического общественного формирования по охране общественного порядка "Хортицкий Полк".

Орденом "За заслуги перед Запорожским краем" III степени Запорожского областного совета за добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм, бережное отношение к своему делу, активную жизненную позицию и весомый личный вклад в развитие культуры Запорожского края — Гайдамака Анатолий, главный художник "Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне. Мемориальный комплекс".

Почетной грамотой Запорожского областного совета наградили Дрозденко Максима, при финансовой поддержке которого состоялась презентация проекта мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб".

Почетной грамотой Запорожского областного совета за добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм, бережное отношение к своему делу, активную жизненную позицию и весомый личный вклад в развитие культуры Запорожского края наградили Сурченко Сергея, старшего научного сотрудника сектора "Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", отдела музейных коммуникаций Национального заповедника "Хортица", Левченко Михаила, заместителя генерального директора по инженерно-хозяйственной деятельности Национального заповедника "Хортица".

Почетной грамотой Департамента культуры, туризма, национальностей и религий ЗОГА за добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм, бережное отношение к своему делу и значительный вклад в развитие культурного потенциала Запорожской области награждены научные сотрудники Национального заповедника "Хортица": Головаха Роман, Денисенко Андрей, Петрашина Полина, Карпенко Геннадий и научный сотрудник Запорожского областного центра охраны Шитова Юлия.

Настоящего петуха с Лепетишской Сечи, который принял участие в церемонии презентации проекта мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб", в жертву не приносили, его отпустили живым.