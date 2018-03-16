Крупный запорожский чиновник показал свои финансы в декларации

Секретарь горсовета Запорожья дал взаймы 150 тысяч

Секретарь Запорожского горсовета Руслан Пидорич опубликовал декларацию о своих доходах за 2017 год.

По данным в Едином госреестре деклараций, за минувший год он заработал 263 тысячи грн в виде зарплаты в горсовете.

Его жена Наталья Большакова заработала 103 тысячи на заводе "Мотор Сич".

Сам Пидорич ранее также работал на этом предприятии и до сих пор в пользовании у него комната в общежитии "Мотор Сичи".

Живет же секретарь с семьей в 3-комнатной квартире, купленной в 2012 году за 440 тысяч грн.

Другой недвижимости, а также автомобилей у Пидорича и его семьи нет.

Денег на счетах в банках он также не декларирует.

Наличными у него было 150 тысяч грн, которые он в минувшем году дал кому-то в долг.

Из ценных бумаг у секретаря только 1 акция того же завода "Мотор Сич".