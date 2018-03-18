Копы опубликовали записи обысков притонов с проститутками в Запорожье (ВИДЕО)

В ходе обысков ликвидировали сразу два борделя

В Запорожье сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, опубликовали видеозаписи обысков в двух борделях.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, оперативники получили информацию о том, что в Запорожье работают притоны с проститутками.

16 марта полицейские провели санкционированный обыск и установили, что работали бордели в арендуемых квартирах.

"По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети Интернет", - передают копы.

Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Относительно проституток полицейские составили протоколы по ст. 181¹ (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.