Кофе и вино на холсте: запорожская художница рисует картины необычными "красками"

Данное направление в искусстве называется drink Art

Запорожская художница Ксения Доброчинская создала сотни картин при помощи кофе, вина, элитного алкоголя, виниловых пластинок и старых магнитофонных лент.

По словам художницы ее "алкогольные" картины сегодня пользуются особой популярностью. Ксении очень часто заказывают сделать женские портреты из вина.

"Работы я пишу от двух дней до месяца в зависимости от сложности сюжета. Рисовать нужно аккуратно и точно, так как мазки убрать невозможно. Если ты положил мазок не так, как нужно было, то уже придется убирать лист и начинать все заново. Кроме того, необходимо ждать, чтобы каждый слой вина высыхал", — рассказывает девушка.

Из других алкогольных напитков для создания картин Ксения использует абсент, ликер, виски, настойки, коньяк и даже водку. Кстати, обычный холст для алкогольной палитры не подходит, нужно использовать специальную бумагу.

На одну работу у художницы уходит от 0,5 до литра алкоголя.

Стоимость картин доходит до нескольких тысяч долларов.