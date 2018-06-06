Климат в Запорожской области скоро станет тропическим

В Запорожской области заметно меняется климат. Об этом заявили представители гидрометцентра во время круглого стола-дискуссии на тему "Изменение климата – вызовы и возможности для индустриального города".

В обсуждении также участвовали специалисты Запорожского областного Центра по гидрометеорологии, ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, КП "Зеленстрой", управления по вопросам экологической безопасности Запорожской ОГА, представители проекта "ПРОМИС" и Глобального экологического фонда.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы климат региона изменится на тропический. Уже выросла температура всех месяцев. Увеличивается количество тропических ночей, когда температура не опускается ниже +20 градусов по Цельсию. При этом сокращается количество осадков.

"Запорожский регион уверенно шагает в тропическую зону. Теплый период удлинится на две недели, лето – на 17-18 дней. Вдвое вырастет количество дней с температурой выше +25 градусов. Наибольшие изменения коснутся июня и августа: повышение температур до плюс 40-41 градуса в тени, больше тропических ночей с температурой выше +25", – отметила заместитель начальника Запорожского областного центра гидрометеорологии Татьяна Сорокина.

По результатам встречи была принято внести предложения Запорожской облгосадминистрации и Запорожскому горсовету включить мероприятия по уменьшению влияния изменений климата на население в городские экопрограмы, передает издание "МИГ".