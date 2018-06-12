Каяки, яхты и водные мотоциклы: запорожцев зовут оригинально отметить День Конституции

В этом году в Запорожье День Конституции отметят в новом формате и на оригинальной локации. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Так, горожанам предлагают провести этот день в городском яхт-клубе. Организаторы мероприятия уже подготовили массу развлечений на воде: катание на казацкой чайке, каяках, водных мотоциклах и яхтах.

Вечером гостей праздника ожидает необычный концерт FOLK & ROCK SHOW. Талантливая молодежь Запорожья, группа FAR4 и ансамбль "Запорожцы" будут исполнять хиты из репертуара популярных групп "Океан Эльзы", "Скрябин", "Антитела", "СКАЙ", "Med Heads" и "Хорта".

Всех желающих приглашают в Городской яхт-клуб 28 июня с 14:00 до 22:00. Вход на мероприятие свободный.

Фото: Пресс-служба Запорожского горсовета