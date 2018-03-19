Какие подводные камни скрывает меморандум о передаче государственной земли ОТГ?

15 марта Общественный совет Аграрного союза Запорожской области совместно с Ассоциацией фермеров провел общественное заседание, на котором повторно был перечитан меморандум о передаче государственных сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность ОТГ в Запорожской области. Специалисты высказали свое мнение по поводу данного документа.

Член областной организации Аграрной партии, директор агрофирмы "Ольвия" Анатолий Тиховод отметил свое положительное отношение к меморандуму, но при этом сообщил, что не все из заявленных на передачу земель поступили в собственность ОТГ.

Анатолий Тиховод

— Не совсем радостно Госкомзем Украины расстается со своими гектарами, — резюмировал Анатолий Тиховод.

Также он отметил, что в некоторых пунктах меморандума явно завуалированы определенные нюансы, не отвечающие интересам аграрного бизнеса.

— Например, такой пункт, как "уменьшение сроков аренды и увеличение арендной платы" является очень спорным в Запорожской области. Что касается уменьшения сроков аренды, это вообще для всей Украины неактуально, потому что без долгосрочного договора не может быть нормального отношения к земле. А что касается увеличения стоимости арендной платы, то, к примеру, в том же Акимовском районе стоимость и так выше допустимой, и платить еще больше (и при этом развиваться и приобретать нормальное оборудование ) просто невозможно, — заявил Анатолий Тиховод.

Представители Аграрной партии отмечают, что поскольку инициатива по подписанию меморандума поступила от Госкомзема, то аграрии со своей стороны досконально его изучат, а затем будут отправлять дополнительные предложения в Киев и в профильные организации. И уже после согласования замечаний от всех ОТГ Украины текст правок к меморандуму будет передан в Госкомзем.

— Если они согласятся на наши дополнительные условия, отвечающие, в первую очередь, интересам аграриев, то мы все подпишем, а если нет, то вопрос о подписании меморандума будет решаться дальше. Ибо мы не пойдем на уступки, ущемляющие права агропроизводителей, являющихся еще и крупными налогоплательщиками, — поделился дальнейшими планами с "ГОЛОСОМ" Анатолий Тиховод.

Глава Ассоциации фермеров Запорожской области Анатолий Довгань в свою очередь сообщил, что Ассоциация фермеров Запорожской области и Аграрный союз изучают мнение узких специалистов в данной отрасли, обсуждают все вопросы, чтобы прийти к общему выводу. Также он отметил, что до сегодняшнего дня правительство не считало нужным общаться с общественными организациями, представляющими аграрный бизнес.

Анатолий Довгань

— Поскольку положение правительства сейчас не очень стабильное, они начинают заигрывать с кем только можно. По большому счету этот меморандум не улучшает аграрный бизнес Украины, — заявил Анатолий Георгиевич. — Аграрий хочет играть с политиком и страной в понятные, законные игры и четко знать, что будет завтра и послезавтра. Поэтому сейчас мы решили написать предложения к меморандуму, которые будут отвечать интересам простых аграриев. Эти предложения будут положены в текст меморандума и предоставлены правительству. Аграрии формируют бюджет страны на 45%, поэтому важно считаться с людьми, которые фактически содержат Украину.

Мнением об отрицательных и положительных сторонах меморандума поделился председатель Запорожской областной организации Аграрной партии Олег Николенко. В частности он назвал отрицательным моментом график, согласно которому одни громады смогут получить земли уже сейчас, а другие – только в декабре, что делает процесс передачи достаточно затянутым. Также он отметил, что Украине уже несколько лет не принимаются законы о том, как распоряжаться землями за границами населенного пункта. А если бы закон был принят, то все громады получили бы земли одновременно, а не по очереди.

Олег Николенко

— Можно сказать, что данный меморандум – это некая полумера в принятии ряда важных законов, — охарактеризовал документ Олег Николенко. – Как надолго все это затянется – неизвестно, ведь Госкомзем просто так отдавать землю не хочет. Положительный момент заключается в том, что сдвиги все же есть, и процесс, пусть мелкими шагами, но идет.