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К покушению на девушку из Запорожья, облитую кислотой, может быть причастен ее бывший молодой человек

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Как ранее сообщалось, 24-летнюю запорожанку облил кислотой бездомный возле АТБ по ул. профессора Толока в Бородинском микрорайоне Запорожья.

Химическая жидкость попала на лицо и тело.

В данный момент пострадавшая находится в ожоговом центре 5-ой горбольницы. По сообщению медиков, у пациентки повреждены 15-18% всего тела. У девушки ожоги лица, туловища, верхних и нижних конечностей.

Как сообщает сайт "Заноза", к покушению на запорожанку может быть причастен ее бывший возлюбленный. Это уже не первое нападение на девушку.

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