Известный запорожец рассказал о награде от президента (ФОТО)

Ко Дню Конституции президент Украины Петр Порошенко издал указ. Согласно документу за значительный личный вклад в государственный строй, экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины культурный деятель из Запорожья, член благотворительной организации "Лебедия" Андрей Авдеенко получил государственную награду и звание заслуженного работника культуры Украины.

Награжденный запорожец рассказал, какими усилиями ему далась эта почетная заслуга.

- Які ваші досягнення стали підставою для високої нагороди?

Ініціаторами по присвоєнню мені почесного звання "Заслужений працівник культури України" рік назад стали: Герой України - Левко Лук`яненко і Народний художник - Анатолій Гайдамака. Причиною їх звернення до високопосадовців Держави, були мої десятирічні дослідження історії України в іноземних архівах . Результатом тієї роботи були книги які я видавав, в них є детальний аналіз досліджень. Використовуючи європейський стиль написання (розмовний) я давав на розгляд теорії, які підкріпляв аргументами - це стало альтернативною історією України. До теперішнього часу не була спростована жодна з моїх теорій. Три з моїх книг, перекладені на англійську мову і видані за кордоном. Сьогодні їх вивчають студенти Торонто, Чікаго, Гарварду, Дрездена, Мюнхена, Марселя...

В напрямку Геральдики я розробив дизайн для відзнак Хортицького полку і полку Дніпро-1. Також розробляв дизайн прапорів та Гербів для ДоброБатів. Приймав активну участь в розробці сучасних Кокард для ЗСУ та Гербів для державних установ. Створив з однодумцями, командирами ДоброБатів, громадське об‘єднання "Козацьке Коло Козацьких ДоброБатів"

- Розкажіть про вашу благодійну діяльність.

Мною були подаровані артефакти які я викупляв на ринку Антикварів, в музеї Запорожжя та Дніпра. На загальну суму 19 700 $. Серед них особливе місце посідає зерновик з культури "Середній Стіг" з яскраво нанесеною символікою ІНЬ і ЯНЬ (орієнтовна ціна якого на Лондонській біржі 35 тисяч фунтів), та 4 Скіфських меча (акінаки). Також благодійна діяльність була по відношенню до АТО, куди я дарував сучасну оптику. Госпіталь Запорожжя отримав від мене два телевізора, відеомагнітофон, фільмотеку та авторські книги. Також мої книги "Запорожський князь Мамай" та "Народжена Богом" стали в АТО ідеологічною зброєю.

- Які на Вашу думку потрібні дії для розвитку туристичної сфери у Запоріжжі?

Розвиток туристичної сфери в Запорожжі лиш тоді буде мати успіх, коли візьме Світовий досвід. На сьогодні в Запорожжі є справжній геноцид тої історії яку ми важко відроджували 27 років. Коротко можна охарактеризувати так; Сучасна кічуга, яка накладена на радянську ідеологію. Успіх Запорожський туризм буде мати лиш тоді, коли він буде мати за основу місцеву історію, густо заправлену Світовим досвідом. Турист Світу їде за Міфами які кріпляться на археології. "Без міфології неможливо відродити історію" Борис Рибаков. Міфологія Козацької столиці зазнавала і зазнає нищівного паплюження, як в радянські часи, так і сьогодні. На Хортиці є реставровані одинадцять дохристиянських святилищ, але без міфології вони стоять мертві. Сьогодні нікого не цікавить радянська архітектура і промисловий туризм. Зверніть увагу, як німці відносяться до своїх міфів. Вони навіть Бога називають іменем свого предка - ГОТ... "О майн Гот". Ось коли ми так навчимося цінувати своїх Предків, тоді й з туристом не буде проблеми. Сьогодні тільки професійний туризм, може дати поштовх економіці регіону.

До речі в Запорожжі я нагороджений двома медалями від Голови ОДА, орденом від ОблРади та медаллю Голови міськради Запорожжя а також багатьма Грамотами.