Известный украинский боксер раскритиковал состояние трассы в Запорожской области

Известный украинский боксер Василий Ломаченко, во время новогоднего отпуска, проездом побывал в Запорожской области. Спортсмена возмутило состояние трассы М-14 Мелитополь — Одесса — Новоазовск (в районе Мелитополя).

Видео дороги он опубликовал на своем аккаунте в Инстаграм.

Орфография и пунктуация автора сохранения:

"Не в тему конечно к нашей группе, но уже терпение лопается!!! Трасса М-14 Мелитополь -Одесса! Вот такая дорога под Мелитополем(Запорожская обл) За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии!!! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками!!! Сколько ещё можно издеваться над водителями???? Это полная ж..... Кто отвечает за это издевательство, иначе эту дорогу не назвать?!???!! Чиновники ответственные за этот "АД" ОПОМНИТЕСЬ!!! Звук выключил , так как без Матов там ехать невозможно", - написал Ломаченко.

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