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Украинский лоукостер запустит прямой авиарейс из Запорожья в Испанию

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Украинский лоукостер SkyUp с мая открывает рейсы в испанскую Барселону.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Запорожья.

Так, с 25 мая рейсы в Барселону будут осуществляться каждую среду и субботу. В среднем, стоимость билета будет 2875 гривен.

Кроме того, с 10 июня, SkyUp планирует выполнять чартерные рейсы в черногорский Тиват.

Запланированы чартерные рейсы на Шарм-эль-Шейх, которые запустят с 27 мая и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

Как и в прошлом году лоукостером можно будет улететь в турецкую Анталию. Рейсы начнутся с 26 апреля и будут выполняться по вторникам и пятницам.

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