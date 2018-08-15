Из Запорожья контрабандисты пытались вывезти янтарь на миллионы долларов

На Запорожской таможне изъяли крупнейшую за последние годы партию контрабандного янтаря.

Как сообщают в таможне, драгоценные камни пытались замаскировать в грузе биотоплива.

"В документе был указан товар — топливные гранулы (пеллеты) прессованные…было решено провести таможенный досмотр продукции, по результатам которого была обнаружена партия янтаря", — передают в таможне.

Товар изъят, его стоимость будет установлена ​​дополнительно.

Но уже сейчас по оперативной оценке цена достигает нескольких миллионов долларов.

По решению суда контрабанду должны конфисковать, а на контрабандистов наложить штраф в 3-кратном размере стоимости.