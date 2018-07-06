МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Из-за долгов за газ отопительный сезон в Запорожье может начаться с опозданием

191

Та же участь может постичь и населенные пункты региона

В Запорожье возможны задержки с запуском отопительного сезона. Об этом стало известно на совещании по погашению задолженности предприятиями ЖКХ области за потребленные энергоносители в Запорожской облгосадминистрации.

Причина перебоев с началом отопительного сезона в городе - наличие задолженности концерна "Городские тепловые сети". Долг ГТС на данный момент вырос до 764 млн. гривен.

По той же причине возможны перебои с началом отопительного сезона и в Запорожской области. Так, к примеру, еще одним крупным должником стало общество "Мелитопольские тепловые сети" с суммой задолженности 118 млн. гривен.

Для решения вопроса со своевременным началом отопительного сезона чиновники предложили составить графики погашения задолженностей, а также предоставить предприятиям области финансовую помощь из местных бюджетов.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги