Из-за долгов за газ отопительный сезон в Запорожье может начаться с опозданием

Та же участь может постичь и населенные пункты региона

В Запорожье возможны задержки с запуском отопительного сезона. Об этом стало известно на совещании по погашению задолженности предприятиями ЖКХ области за потребленные энергоносители в Запорожской облгосадминистрации.

Причина перебоев с началом отопительного сезона в городе - наличие задолженности концерна "Городские тепловые сети". Долг ГТС на данный момент вырос до 764 млн. гривен.

По той же причине возможны перебои с началом отопительного сезона и в Запорожской области. Так, к примеру, еще одним крупным должником стало общество "Мелитопольские тепловые сети" с суммой задолженности 118 млн. гривен.

Для решения вопроса со своевременным началом отопительного сезона чиновники предложили составить графики погашения задолженностей, а также предоставить предприятиям области финансовую помощь из местных бюджетов.