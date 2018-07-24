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Из-за давнего конфликта пенсионер попал в реанимацию

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В Запорожской области 40-летний мужчина избил пенсионера до полусмерти.

Как сообщает пресс-служба ГУНП области, в воскресенье, 22 июля, с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован 60-летний житель села Воскресенка, что в Запорожской области. Его избил односельчанин.

Как выяснилось, в местном кафе между двумя мужчинами произошла ссора из-за давней неприязни. В ходе конфликта 40-летний мужчина нанес увечия пенсионеру.

В настоящие время подозреваемый задержан сотрудниками полиции. На него отрыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключения от пяти до восьми лет.

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