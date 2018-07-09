Из прокуратуры исчезло дело о смертельном ДТП со скандальным Гришиным (ФОТО)

Прокуратура Запорожской области официально сообщила об отсутствии уголовного расследования по факту очередного скандала с Ярославом Гришиным, который в ДТП на внедорожнике сбил насмерть пешехода.

Ранее сайт "Актуально" опубликовал фото выписки из Единого реестра досудебных расследований с данными о начале расследования.

В нем шла речь о регистрации уголовного производства по смертельному ДТП на дороге Харьков – Симферополь в Запорожском районе 24 июня, когда Гришин за рулем INFINITI EX 35 сбил человека.

Эта поездка стала смертельной, так как пешеход от полученных травм скончался в Запорожской областной больнице на следующий день.

При этом органом досудебного расследования в данном производстве была указана прокуратура Запорожской области.

Но спустя 2 недели прокуратура области на официальный запрос ГОЛОСа уже заявила об отсутствии уголовного расследования по смерти на дороге с участием Гришина.

"Сообщаем, что криминальное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24.06.2018 на автодороге Харьков – Симферополь возле села Григорьевка Запорожского района при участии водителя автомобиля "INFINITI EX 35" Гришина Я. В. в производстве правоохранительных органов Запорожской области нет", - сообщил начальник отдела прокуратуры области.

Объяснений о причинах исчезновения расследования прокуратура не дала.

Как сообщал ГОЛОС, скандалиста Гришина просят пройти тест на наркотики родственники сбитого им насмерть парня и журналисты.